Başkan Uyar, mesire alanı inşaatını inceledi

KIRIKKALE (AA) - Bahşili Belediye Başkanı İbrahim Uyar, mesire alanı inşaatında incelemelerde bulundu.

Orkale mevkisinde yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Uyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmaların son noktaya geldiğini söyledi.

Çalışmalar bittiğinde Kızılırmak manzaralı bir mesire alanı ortaya çıkacağını vurgulayan Uyar, "Artık çalışmalarımız tamamlanmak üzere. İçerisinde gezi alanları, çay içme yerleri, kamelyalar, barbekü yerleri, mescit ve piknik mekanları olacak. Vatandaşlarımızın güzel manzara altında hoş bir hafta sonu geçirebileceği bir yer olacak. Şimdilik 15-20 kamelya olacak. Tamamlandığında ise 90'a yakın kamelya koyacağız. İleri ki zamanlarda mini bir hayvanat bahçesi gibi küçük hobi kümesleri yapmayı düşünüyoruz. En yüksek zirveye ise seyir tepesi gibi uzayı seyredebileceğimiz dürbünler konacak. Kırıkkale'nin gülen yüzü olacak olan bu mesire alanımız yakında hizmete girecek."



