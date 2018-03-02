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Başkan Ünver'e ziyaretler

NEVŞEHİR (AA) - İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği Başkanı Baki Öncel, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver'i makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü. Öncel, derneğin faaliyetleri...

02 Mart 2018 Cuma 13:09
Başkan Ünver'e ziyaretler
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NEVŞEHİR (AA) - İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği Başkanı Baki Öncel, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver'i makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Öncel, derneğin faaliyetleri hakkında Başkan Ünver'e bilgi vererek, bugüne kadar sayısız yardım faaliyeti gerçekleştiren derneğin sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara yönelik yardımları ile önemli bir çalışma gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Ünver, heyete çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.

Nevşehir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Şerafettin Arslan da "Muhasebeciler Haftası" kapsamında Ünver'i ziyaret etti.

Arslan, her yıl 1-7 Mart tarihlerinde kutlanan hafta dolayısıyla yapılacak etkinlikler ile ilgili Ünver'e bilgi aktardı.

Arslan, vatandaşların muhasebe ve müşavirlerin yaptığı çalışmalar konusunda bilgilendirilmesini amacıyla çeşitli programlar düzenlendiğini kaydetti.

Ünver ise işletmelerin etkili ve verimli bir şekilde ekonomik faaliyetlerini sürdürülebilir hale getirmesinde muhasebeci ve mali müşavirlerin vazgeçilmez bir önemi olduğunu vurguladı.

Ünver, Nevşehir Belediyesi olarak tüm sivil toplum teşkilatlarıyla olduğu gibi Nevşehir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası ile de işbirliğinin süreceğini belirtti.

Anahtar Kelimeler:
NevşehirNevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver
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