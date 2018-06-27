Başkan Üner'den anız yangını uyarısı

KONYA (AA) - Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, ilçede hububat hasadının başlamasıyla birlikte artan anız yangını riski konusunda uyarılarda bulundu.

Üner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede hububat hasadının başlamasıyla birlikte anız yangını riskinin arttığını, bu konuda çiftçilerin ve biçerdöver işletmecilerinin dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Zararları nedeniyle modern tarımda anız yakmaya yer olmadığını ifade eden Üner, şöyle konuştu:

"Ülkemizde 1993 yılından beri anız yakılması yasaklandı. Anız yangınları toprakta kalan kök ve sapların yanı sıra, toprağın bütün enerjisini barındıran, besin elementlerini, suyu tutan, verimi sağlayan organik maddeleri de yakmaktadır. Kaybedilen organik maddeyi telafi etmek için bir sonraki yıl üretici daha fazla gübreleme yapmak zorunda kalmaktadır. Dünyada tarım arazilerinin verimliliğini artırmak için çeşitli çalışmalar yapılırken, ülkemizde arazi sahipleri tarafından anızlar yakılmak suretiyle toprak yapısının bozulmasına, verimsizleşmesine neden olunmaktadır."

Üner, tarla sahipleri tarafından anız yangınını önlemek için tüm tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.