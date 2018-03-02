Başkan Tutal'ın hasta ziyaretleri

KONYA (AA) - Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, hastanede tedavi gören hastalara moral ziyaretinde bulundu.

Başkan Tutal, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, toplumun tüm kesimleriyle belli aralıklarla bir araya gelerek dertlerini dinleyip çözüm ürettiklerini kaydetti.

Halkla iç içe olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Tutal, şunları kaydetti:

"Hemşehrilerimizin iyi günlerinde de kötü günlerinde de yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Allah hastalarımıza, en kısa zamanda şifa vererek sevdikleriyle birlikte olmalarını nasip etsin. Hastalarımız yatağa bağlanınca sevdiği insanların ziyaretlerine gelmelerini beklerler.

Biz de onları yalnız bırakmayarak, moral verelim istedik. Elhamdülillah hastanelerimiz, doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız hastalarımızın sağlığıyla yakından ilgileniyorlar. Bütün hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum."