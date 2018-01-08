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Başkan Tutal’dan AK Parti İlçe Teşkilatı'na ziyaret

KONYA (AA) - Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti 6. İlçe Kongresi'nde başkan seçilen Mustafa Konurer’i ziyaret etti.Tutal, ziyarette yaptığı konuşmada, teşkilatın içerisinde yetişen kadroların görev almasının önemli...

08 Ocak 2018 Pazartesi 11:24
Başkan Tutal’dan AK Parti İlçe Teşkilatı'na ziyaret
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KONYA (AA) - Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti 6. İlçe Kongresi'nde başkan seçilen Mustafa Konurer’i ziyaret etti.

Tutal, ziyarette yaptığı konuşmada, teşkilatın içerisinde yetişen kadroların görev almasının önemli olduğuna dikkat çekti.

Yeni ekibe başarılar dileyen Tutal, " Başta yeni ilçe başkanımız Konurer ve yönetim kurulundaki arkadaşlara başarılar diliyorum. Partimiz adına vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunabilmenin çabası ve gayreti içerisinde olacağından şüphemiz yok. Bugüne kadar elde edilen başarıları önümüzdeki dönemde de taçlandıracak, daha güzel başarılara imza atacak. Buna yürekten inanıyorum." dedi.

Konurer de "Beni bu göreve layık gören değerli yöneticilerimizi asla mahcup etmeyecek ve her kesime eşit davranacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Birlik ve beraberlik içerisinde ilçemizin her türlü sorunu üzerinde gerekli olan çalışmaları yapacağız." ifadelerini kullandı.

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AKBaşkanPartiTutal
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