Başkan Tutal, personelle bayramlaştı

KONYA (AA) - Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, personelle bayramlaştı.

Başkan Tutal, belediye düğün salonunda birim müdürleri ve personelle tek tek tokalaşarak geçmiş Kurban Bayramlarını kutladı, çalışmalarında başarılar diledi.

Tutal, şunları kaydetti:

"Belediyecilikte zaman çabuk geçiyor. 4,5 yılı tamamladık. Yoğun çalışma programlarımızdan bazen kendimizi unutuyoruz. Hem millet olarak güzel özelliklerimiz var, hem de inancımızdan kaynaklanan güzel değerler var. Batı toplumlarının hiç birinde böyle bayramlar yok. Büyüklerin ve akrabaların ziyaret edildiği sılayırahim yapıldığı, kaynaşmanın sağlandığı dini bayramlarımız var. Bu dayanışma ruhu içerisinde birlikte çalışacağız."