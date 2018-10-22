Başkan Tuna, muhtarlarla buluştu

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, kentte görev yapan 420 muhtarla Haymana ilçesinde bir araya geldi.

"Büyük Buluşma" adı altında düzenlenen toplantıda, muhtarların yanı sıra AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan ve Büyükşehir Belediyesi daire başkanlarıyla görüşen Tuna, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmetler, yapılacak projeler ve yeni yatırımlar hakkında bilgi vererek muhtarların taleplerini dinledi.

Tuna, toplantıda yaptığı konuşmada, mahallelerin ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini belirterek, "Sizlerden gelen talepleri de değerlendirerek öncelik sırasına göre yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Göreve geldiği 6 Kasım'dan itibaren esnaf ve muhtarlarla istişareler gerçekleştirdiklerini ifade eden Tuna, şunları söyledi:

"Ulaşım noktasında özellikle önemli çalışmalarımız oldu ve devam eden projelerimiz var. Yeni metro hatlarımız ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Alt ve üst geçitlerimizi yaptık. EGO otobüslerine yeni hatlar ekledik. Köylerimizdeki nüfusun azalmaması içinde gerekli çalışmaları ve desteklemelerimizi yapıyoruz. Halk ekmeğimiz vatandaşlarımızın zamsız olarak hizmetinde."

Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, Haymana Belediyesi olarak kaplıca sularını hem ülke içinde hem de ülke dışında tanıttıklarına işaret ederek, "Ayrıca ilçemiz tarım, hayvancılık ve tarihi Son Kalesi ile ön plana çıkmıştır. Ayrıca tam bir oksijen deposudur." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan, muhtarların, Cumhurbaşkanının temsilcileri olduğunu kaydederek, "Vatandaşlara en yakın olan ve en iyi bilen de sizlersiniz. Devlet ile vatandaş arasında bir köprüsünüz. Sorunlara da ortak çözümler üretiyoruz. Yerel seçimlerde de tüm sorunlara en iyi ve hızlı çözümleri yine beraber yürüteceğiz." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Muhtarlar Daire Başkanlığı görevlilerinden Aylin Bakır da Türkiye'de toplam 50 bin 311 muhtar olduğunu ve 189 yıldır muhtarlığın devam ettiğini belirtti.

Muhtarların sorularını cevaplayan Bakır, sorunların kendilerine ulaşması halinde en kısa sürede çözüme kavuşacağını söyledi.

Toplantıda ayrıca muhtarlar, Büyükşehir Belediyesinin 7 ayrı biriminin kurduğu stantlarda taleplerini yazılı olarak iletti.