Başkan Tuna, Akyurt ilçesini ziyaret etti

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Akyurt ilçesini ziyaret etti.
Tuna'yı, Seyyid Burhaneddin Camisi önünde Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Gürbüz ve vatandaşlar karşıladı.
Tuna, cuma namazı çıkışında AK Parti Akyurt İlçe Başkanlığı, Akyurt Belediyesini, İlçe Kaymakamı Osman Altın ve esnafı ziyaret etti.
Tuna, partisinin ilçe başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, şöyle konuştu:
"Akyurt ilçemiz sürekli gelişen büyüyen bir ilçe. Fuar alanının faaliyete geçmesi inşallah daha fazla gelişmesine katkı sağlayacak."