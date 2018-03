Başkan Şimşek'ten Mehmetçik'e moral ziyareti

YOZGAT (AA) - Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla Hatay'da Mehmetçik’e moral ziyaretinde bulundu.

Şimşek, Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lige terfi müsabakaları için gittiği Adıyaman’dan Hatay’a geçti.

Hassa Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel’i makamında ziyaret eden Başkan Şimşek, görüşmenin ardından Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla sınırda bulunan Mehmetçik'i ziyaret etti.

Mehmetçikle sohbet eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Sınırımızda güvenliğimizi sağlayan, Mehmetçiklerimize memleketimiz ve ülkemiz adına canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Rabbim sizlerin yanında olsun, sizlere güç kuvvet versin. Bilin ki her zaman bizim dualarımız sizinledir. Bizde annesinden doğan her erkek asker doğar, vatan aşkı ile hak yolunda büyür, Allah'ın izni ile elimizi attığımız her işten alnımızın akı ile çıktık. Burada en büyük pay sizlerin, haklarınız ödenmez. Sizler bilinçli, içinde vatan aşkı olan ve milli birlik ve beraberlik ruhu taşıyan gençlersiniz ve bizler de güçlü ordudan güçlü Türkiye'nin doğacağını bilenlerdeniz. Rabbim yardımcınız olsun."