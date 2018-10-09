Başkan Seçen, NEVÜ'de cüppe giydi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Programında Yüksek Lisansını tamamlayan Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen diplomasını NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'nın elinden aldı.

Rektörlük binasında gerçekleştirilen törende, Bağlı, imzaladığı diplomayı takdim ettiği Seçen'e cübbe giydirdi.

Burada konuşan Başkan Seçen, Rektör Bağlı ve yüksek lisans eğitimine katkı sağlayan akademisyenlere teşekkür etti.

Törenin ardından Seçen ve Bağlı, NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı bölümündeki fotoğraf sergisinin açılışına katıldı.

Serginin açılış kurdelesini, Seçen, Bağlı ve Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ahmet Oğuz birlikte kesti.

Seçen'in desteği ile hazırlanan, Türk tarih ve edebiyatına yön verenlerin fotoğraflarının bulunduğu serginin okul koridorlarında daimi olarak sergileneceği öğrenildi.



