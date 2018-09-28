Başkan Seçen, itfaiye personeli ile buluştu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, itfaiye görevlileri ile bir araya geldi.

Belediye İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret eden Seçen, birim müdürü Gökhan Açık'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra itfaiye çalışanları ile bir araya gelen Seçen, itfaiye personelinin, yangınlarda tüm canlıların hayatını kurtarmak için seferber olarak önemli bir görevi icra ettiğini belirtti.

Seçen, "Her yangın türü farklı bir risk içermektedir. İtfaiyecilik, birçok risk taşıyan bir meslektir. Bütün risklere karşın şehir merkezimiz başta olmak üzere köy, belde ve ilçelerimizdeki çeşitli türdeki yangınlara en kısa sürede ulaşmayı başaran ve bu riskleri göze alan personellerimizi fedakarca çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum." dedi.

Seçen, Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin günün teknolojik imkanlarından en üst düzeyde yararlandırılması için çalışmalar yaptıklarını da sözlerine ekledi.

