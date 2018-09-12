Başkan Seçen futbolcularla buluştu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, TFF 3. Lig'de Nevşehir Belediyespor'da forma giyen sporcularla bir araya geldi.

Takımın tesislerini ziyaret eden Seçen, burada Kulüp Başkanı Yusuf Kaya, Teknik Direktör Cüneyt Tiryaki ve diğer yöneticiler tarafından karşılandı.

Tesiste incelemede bulunan Seçen, yemekli programda sporculara hitaben konuşma yaptı.

Seçen, kurumsal bir kimlik taşıyan Nevşehir Belediyespor'un ligde başarılı olması için ellerinden gelen tüm çabayı ortaya koyduklarını ifade etti.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden takımın ilk iki maçını da galip tamamlaması dolayısıyla futbolculara teşekkür eden Seçen, takımın ortak ruhla hareket ettiğini gözlemlediğini, bu durumun başarıya götüren önemli bir etken olduğunu kaydetti.

Seçen, "90 dakika boyunca takımımızda gerçekten bir ruh olduğunu gördüm. Takımda ciddi bir koordinasyonun oluştuğuna ve bunun da bizi başarıya götürebilecek önemli bir değer olduğuna inanıyorum. Futbolcularımızın, kulüp yöneticilerimiz ve teknik kadroyla birlikte oluşturdukları bu ruhun sonuna kadar devam etmesi en büyük isteğim." dedi.

Programda Başkan Seçen'e desteklerinden dolayı teşekkür eden teknik direktör Tiryaki ise takımın başarıya ulaşması için tüm paydaşlarıyla gayret etmeye devam edeceklerini ve birlik ruhu içinde başarıya ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

