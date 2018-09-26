Başkan Seçen esnafla buluştu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Zahire Pazarı esnafı tarafından düzenlenen kahvaltı programına katıldı.

Kentin tescilli ürünü kabak çekirdeği alım sezonunun başlaması nedeniyle gerçekleştirilen programda konuşan Seçen, sezonun üretici ve esnaf açısından hayırlı olması temennisinde bulundu.

Türkiye'nin en kaliteli kabak çekirdeğinin Nevşehir yöresinde üretildiğini belirten Seçen, ürün rekoltesinin artmasının üretim alanlarının artmasına bağlı olduğunu, bu alanda yapılacak çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Seçen, programın ardından iş yerlerini ziyaret ederek esnaf ve çalışanlarla sohbet etti.

