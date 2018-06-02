Başkan Saygılı'nın

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, ramazan ayında da "çat kapı" ziyaretlerine devam ediyor.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde oturan bir vatandaşı evinde ziyaret eden Başkan Saygılı, yaptığı açıklamada, ramazan ayında da "çat kapı" ziyaretlerine hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

Bu ziyaretlerde hem aileyle birlikte iftar yaptıklarını belirten Başkan Saygılı, "11 ayın sultanı Ramazanı Şerif bereketiyle geldi. Bu günleri bir fırsat olarak görmeli paylaşım ve tevazu içinde değerlendirmeliyiz. Ziyaretlerde bulunulmalı, düşkünlere ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmeliyiz. Bizim inancımızın temelinde bu var. Belediye olarak her zaman ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda özellikle ihtiyaç sahibi ailelerimizi ve vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Evine girmediğimiz, hizmet götürmediğimiz, hiçbir gariban, yoksul, yetim, ihtiyaç sahibi kalmasın istiyoruz. Allah yaptığımız tüm ibadetleri kabul eylesin." diye konuştu.