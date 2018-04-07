Başkan Saygılı yol çalışmalarını yerinde inceledi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, kentte süren cadde ve sokak düzenleme çalışmalarını denetledi.

Mimar Sinan Caddesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Saygılı, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Saygılı, gazetecilere burada yaptığı açıklamada, çalışmaların hızlandırılması konusunda görevlilere talimatlar verdiğini söyledi.

Cadde esnafının da çalışmalardan memnun olduğunu belirten Saygılı, "Çalışmalarımız artarak devam edecek. Melek girmez sokağı olarak bilinen bu cadde ve sokakların çehresini değiştiriyoruz. İnşallah yeni düzenleme ile buradaki cadde ve sokaklarımız şehrimize modern bir görüntü kazandıracak. Andezit kaplama, asfalt, kilit parke ve sathi kaplama çalışmalarımız program dahilinde devam edecek. Şehrimizde çalışma yapılacak cadde ve sokakları önceden tespit ettik. Bu tespitlere göre program hazırladık. Bu program dahilinde çalışmalarımız artarak devam edecek." diye konuştu.

Başkan Saygılı, esnaflarla da bir süre sohbet ederek sorunlarını dinledi.