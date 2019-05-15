Başkan Saygılı, ramazan sokağını gezdi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ramazan sokağını ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Saygılı, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan ramazan sokağında stantları gezerek, vatandaşlarla sohbet etti, şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi.

İftar sonrası Kırıkkalelilerin vakitlerinin çoğunu burada değerlendirdiğini ifade eden Saygılı, vatandaşların bu ramazanı farklı yaşayacağını söyledi.

Kırıkkale'de ramazan ayı maneviyatının derinden hissedileceğini belirten Saygılı, "İslam alemi tarafından büyük özlemle beklenen ramazan ayının tüm bereketiyle yüreklere mutluluk ve manevi coşkular getirmesini diliyorum. Ramazan sokağına ilgi gösteren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum." dedi.