Başkan Saygılı, esnaflarla buluştu

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, esnaflarla bir araya geldi.

Başkan Saygılı, Atatürk Bulvarı esnafının sorunlarını dinleyerek devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

Saygılı, burada yaptığı konuşmada, başkanlığa seçileli 4 yıl geçtiğini anımsatarak şunları söyledi:

"Kırıkkalemiz bildiğiniz gibi sonradan il olmuş bir kentimiz. Şehirleşme anlamında çok hormonlu bir yapısı var. Projelerimizin çoğu bitmek üzere altyapı çalışmaları, kaldırım çalışmaları, asfalt çalışmaları şehrimizin genelinde devam ediyor.

Biz Kırıkkalemiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. İnşallah projelerimizin bitmesiyle birlikte daha yaşanabilir bir Kırıkkale haline dönecek. Bulvar parkta yeni düzenlemeler yapacağız. Çalışmalar kısa sürede tamamlanacak ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Biz seçimler öncesinde Kırıkkale için ne söz verdiysek yerine getiriyoruz."