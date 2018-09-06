Başkan Saygılı esnafla buluştu

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, esnafla bir araya geldi.

Saygılı, Osman Tiryaki Caddesi esnafının sorunlarını dinleyerek devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

Esnafın taleplerini de alan Saygılı, göreve geldiği günden itibaren gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, projelerinin çoğunun bitmek üzere olduğunu söyledi.

Kırıkkale için ellerinden geleninin en iyisini yapmaya gayret ettiklerini ifade eden Saygılı, projelerinin bitmesiyle birlikte daha yaşanabilir bir Kırıkkale haline geleceğini dile getirdi.

Esnaf da Saygılı'ya ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, görevinde başarılar diledi.