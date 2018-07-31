Başkan Saygılı, çalışmaları inceledi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yapımı devam eden köprülü kavşak çalışmasını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Millet Bulvarı üzerine yapımı devam eden Karşıyaka-Yuva Mahallesi köprülü kavşak çalışmasını yerinde inceleyen Başkan Saygılı, yetkililere çalışmaların hızlandırılması konusunda talimatlar verdi.

Saygılı, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar kısa sürede tamamlanacak ve Kırıkkaleli hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Kırıkkale trafiği önemli ölçüde rahatlayacak. Aynı bulvar üzerinde 3 tane daha kavşak çalışmamız devam ediyor. İnşallah onları da yakın zamanda açmayı planlıyoruz." diye konuştu.