Başkan Samur yatırımları değerlendirdi

KARAMAN (AA) - Karaman'ın Sarıveliler İlçesi Belediye Başkanı Hayri Samur düzenlediği basın toplantısında yatırımları değerlendirdi.

Karaman polisevinde düzenlenen toplantıda konuşan Samur, Sarıveliler gibi yaşam şartlarının çok zor olduğu bir ilçede hizmet yapmanın zor olduğunu söyledi.

Belediyenin, İller Bankası'ndan gelen ödenekten başka bir gelirinin olmadığını ifade eden Samur, " Gelirimiz yok diye her işi askıya almıyoruz. Yeni gelir kapıları açmak için çaba gösteriyoruz. İlçemiz Karaman'ın ikinci büyük ilçesi. Allah'ın izniyle tüm sorunların üstesinden geliyoruz." dedi.

Kendisinin 9 yıldır Belediye Başkanı olduğunun altını çizen Samur, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimizde çalışma şartları çok kötüydü. İlk önce ilçemize yakışır bir belediye hizmet binası yaptık. Bizim ilçemizde 5 metre yol yaparsan hemen 5 metre de istinat duvarı yapmak zorundasın. Yollarımızı yaptık. Makine parkımızı güçlendirdik. İlçede yaşam standartları yükseldi. Göreve geldiğimizde ilçede bir tane kaloriferli bina vardı, bu gün bu sayı 500'ün üzerinde. Altyapı sorunlarını çözdük. İnsanlarımıza alternatif gelir kaynakları için mantarcılık ve yaz seracılığı çalışmalarına ön ayak olduk. İstihdam için 2 tane tekstil atölyesi kurulmasını sağladık. Bu atölyelerde 400 işçi çalışıyor. Niyetimiz bağcı dövmek değil üzüm yemek. Hizmet etmek, bir eser bırakabilmek için çalışıyoruz."

2019 yerel seçimlerinde tekrar aday adayı olduğunu vurgulayan Samur, " İnşallah partim beni tekrar aday gösterirse çalışmalarımız devam edecek. Bundan sonra artık ilçemizin tanınırlığı için uğraşacağız." diye konuştu.



