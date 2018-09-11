Başkan salça kaynattı

NİĞDE (AA) - Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, mahalle ziyaretlerinde salça kaynattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Özkan, mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet edip, isteklerini dinliyor.

Özkan, son olarak İlhanlı Mahallesi'nde ev kadınları ile sohbet etti, onlarla birlikte salça kaynattı.

Niğde'deki gelişim ve değişim üzerinde duran Özkan, "Şimdi şehrimizi daha da ileriye götürecek büyük projeler üzerinde duruyoruz. Amacımız Niğde'yi her alanda yaşanabilir bir kent yapmak, bölgesinin cazibe merkezi haline getirmek." dedi.

Öte yandan, İlhanlı, Nar, Aşağı Kayabaşı, İnönü, Efendibey, Şehitler, Dere, Yenice, Selçuk mahallelerinde kurulan hizmet çadırları da, Şahsüleyman ve Şahinali mahallelerini kapsayacak şekilde genişletilecek.