Başkan Pekyatırmacı esnafları ziyaret etti

KONYA (AA) - Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ilçedeki tuhafiyeciler ve manifaturacılar esnafını ziyaret etti.



Manifaturacı ve tuhafiyecilerin isteklerini dinleyen Pekyatırmacı, Konya'nın her alanda gösterdiği başarının sırrının birlik ve beraberlik olduğunu söyledi.



Selçuklu'da belediye ile vatandaş arasında engel bulunmadığının aktaran Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı şöyle konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Selçuklu yatırımlar ve hizmetlerle değerine değer katmaya devam ediyor. Bu başarıda ekip ruhu ve planlı işleyişin yanında hemşehrilerimizin güveni ve güçlü desteği var. Altyapı, temizlik ve yeşil alan gibi temel belediyecilik hizmetlerinin yanında ilçemizin farklı noktalarına birçok hizmet kazandırıyoruz. Mahalle konakları, spor salonları, sağlık tesisleri, sosyal ve kültürel etkinliklerle Selçuklu her yıl gelişimini artırarak devam ediyor."

Programın sonunda Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne geçen Başkanı Pekyatırmacı, hastaneyi gezerek hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Pekyatırmacı'ya ziyaretinde partilileri de eşlik etti.