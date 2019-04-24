Başkan Palancıoğlu'na KAYMOS'tan ziyaret

KAYSERİ (AA) - Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetim kurulu üyeleri, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu'na dernek çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Başkan Palancıoğlu, Kayseri'de son yıllarda birçok ürünle ilgili çeşitli fuarlar açıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Fuarların açılması Kayseri'nin bir ürün ve müşteri potansiyelinin olduğunu gösterir. KAYMOS önderliğinde Anadolu'nun en büyük mobilya fuarı Kayseri'de açılmış ve her yıl tekrarlanmasıyla Kayseri'nin, mobilyanın adeta merkezi olduğu kanıtlanacaktır. Bu fuarlar belediyelerin son yıllarda gerçekleştirmiş olduğu yatırım ve hizmetlerin sonucudur. Belediye yatırımları ile ticaret ve esnafa yatırım yapılmıştır. Bu yatırımların bir birikimi sonucu artık Kayseri bir bölge şehridir."