Başkan Özkan'ın esnaf ziyareti

NİĞDE (AA) - Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan kentteki esnafları ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özkan, çeşitli meslek dallarında faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu.

Başkan Özkan ziyaret sırasında esnafın toplumun aynası olduğunu belirterek, "Sık sık esnafımızı ziyaret edip onların çayını içerek, dertlerini, sıkıntılarını dinliyor, belediye çalışmalarımız hakkında bilgi veriyor, sohbet etmek için fırsat buldukça esnaflarımıza misafir oluyoruz. Esnaflarımızın sorunları yerinde tespit ederek, sıkıntılara hızlı çözüm üretme konusunda çalışmalarımız sürüyor. Esnaf, bir kentin yüzü, vitrini ve o kentin gelişmişlik düzeyini en iyi belirten bir yapı taşıdır. Esnafımızın güler yüzlülüğü daim etmek sıkıntılarını dinleyip çözüm bulmak da bizlere düşüyor ve bunun için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.