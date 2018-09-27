Başkan Özkan'dan itfaiyeye ziyaret

NİĞDE (AA) - Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, İtfaiye Haftası dolayısıyla İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özkan, itfaiye personeliyle bir araya gelerek İtfaiye Haftalarını kutladı.

Niğde Belediyesi olarak itfaiyecilik adına çok önemli gelişmeler sağladıklarını belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Tüm canlıların kaçtığı yangın alanına koşarak giren, oradaki görevini zor şartlar altında üstün gayret göstererek yapan ve başarılı olan itfaiyecilerimiz her türlü takdiri hak etmektedir. İtfaiye erlerimizle samimi bir ortamdaki programda bir araya gelerek başarılı çalışmalar diledik ve İtfaiye Haftalarını tebrik ettik."

Başkan Özkan ile İtfaiye Müdürü Latif Boran, itfaiye personeliyle fotoğraf çektirdi.