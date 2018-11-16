Başkan Özkan'dan esnaf odalarına ziyaret

NİĞDE (AA) - Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Demirciler ve Oto Tamirciler Odası ile Niğde Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Özkan, esnaf odaları başkanlarına yaptığı ziyaret kapsamında Demirciler ve Oto Tamirciler Odası Başkanı Turgut Taygur'u ziyaret etti.

Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alim Yeşil'i de ziyaret eden Özkan, başkanlarla istişarelerde bulundu.

Esnaf odalarının önemine değinen Özkan, şunları kaydetti:

"Biz esnafımızın çalışmalarında, esnafımızın Niğdemize yapmış olduğu katkılardan ziyadesiyle memnunuz. Esnaf odaları başkanlarımızla birlikte ortak akılla şehri yönetme noktasında azimle, kararlığımızı her platformda ifade ettik ve gösteriyoruz da. Bizim zaten belediyecilikte olmazsa olmazımızdan birisi de katılımcı belediyecilik anlayışıdır."