Başkan Özkan şehit Avşar'ın ailesini ziyaret etti

NİĞDE (AA) - Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, İstanbul Çerkezköy'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar'ın baba ocağını ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özkan, Şehit Avşar'ın Şahinali Mahallesi'ndeki babaevine giderek baba Zekeriya Avşar'a başsağlığı diledi.

Kahraman şehidin babasıyla bir süre sohbet eden Özkan, her zaman yanlarında olduklarını ifade etti, aileye sabır ve metanet diledi.

Baba Avşar ise Özkan'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.