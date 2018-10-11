Başkan Özkan öğrencilere kitap dağıttı

NİĞDE (AA) - Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, okul ziyaretlerinde öğrencilere kitap dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Özkan, Aliye İzzet Begoviç İlkokulu, Asım Zeynep Ecemiş İlkokulu ve Şehit Okan Acar İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet eden Özkan, onlara okuma kitabı dağıttı.

Başkan Özkan'ı coşkuyla karşılayan öğrenciler, hediye kitaplar için teşekkür etti.

Öğrencilere başarılar dileyen Özkan, "Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle bir araya geldiğimiz ziyaretimizde öğrencilerimize de kitap hediye ettik. Çocuklarımız için üzerimize düşenin daha fazlasını yapma gayreti içinde olduk, olmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.