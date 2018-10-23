Başkan Özkan, Millet Kıraathanesini ziyaret etti

NİĞDE (AA) - Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Özbelde mevkisinde bulunan Millet Kıraathanesini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Millet Kıraathanesini ziyaret eden Özkan, burada ders çalışan ve kitap okuyan öğrencilerle sohbet etti, taleplerini dinledi.



Özkan, Millet Kıraathanesinin gençlerin toplanma, sohbet etme ve buluşma yeri haline geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Özbelde mevkisinde şehrimize kazandırdığımız Millet Kıraathanesi her yaştan hemşehrimizin yoğun ilgisini görüyor. Biz de fırsat buldukça gidiyor hemşehrilerimizle sohbet ediyoruz. Bu güzel ortamda ders çalışan öğrencilerimize başarılar diliyoruz."