Başkan Özkan işçileri ziyaret etti

KAYSERİ (AA) - Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Sağlık Camii'ndeki çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.



Personele kolaylık dileyen ve cami cemaati ile sohbet eden Altun, buradaki çalışmaların önümüzdeki günlerde tamamlanacağını belirtti.



Yapılan çalışmalara da değinen Altun, "Sağlık Camii'nde belediye olarak yürüttüğümüz çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledik. Camiyi çevreleyen duvarları kaldırarak ulaşımı kolaylaştırıp camimizi daha görünür hale getirdik. Bahçeye yeni yeşil alanlarla birlikte çiçeklik ilave ettik. Bahçede bulunan zemin kaplamalarını değiştirerek daha estetik bir hale getirdik. İnşallah burada yaptığımız çalışmaları tamamladığımızda camimiz ferah ve bakımlı bir görüntüye kavuşacak." diye konuştu.



Mahalle sakinleri ve cami cemaati ise yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Altun’a teşekkür etti.