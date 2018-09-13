Başkan Özkan halk otobüsünde vatandaşı dinledi

NİĞDE (AA) - Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, halk otobüsüne binerek vatandaşların sorunlarını dinledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özkan hem belediye hizmetlerini yerinde görmek hem de halkla iç içe olmak için makam aracından inerek belediye halk otobüsüne bindi.

Özkan, otobüste vatandaşlarla sohbet edip onların sorunlarını ve önerilerini dinledi.

Şaşkınlıklarını gizlemeyen vatandaşlar, Özkan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Her zaman vatandaşlarla birlik ve beraberlik içinde olduklarını belirten Özkan, "Bugün halk otobüsüne binerek vatandaşımızla sohbet ettik, keyifli bir yolculuk yapma fırsatı bulduk." dedi.