Başkan Özkan halk otobüsünde

NİĞDE (AA) - Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, halk otobüsüne binerek vatandaşlarla yolculuk yaptı, sorunlarını dinledi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özkan, sabah halk otobüsüne binerek hem vatandaşlarla yolculuk yaptı, hem de...