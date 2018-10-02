Başkan Özkan halk otobüsünde

NİĞDE (AA) - Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, halk otobüsüne binerek vatandaşlarla yolculuk yaptı, sorunlarını dinledi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özkan, sabah halk otobüsüne binerek hem vatandaşlarla yolculuk yaptı, hem de vatandaşların sorunlarını vatandaştan dinleme fırsatı buldu.
Özkan, toplu taşıma araçlarını kullanarak vatandaşlardan gelen talepleri gözlemlediklerini ve onlarla hemhal olduklarını söyledi.
Başkan Özkan'ın halkın arasına karışmasından mutluluk duyan vatandaşlar Özkan'a teşekkür etti.