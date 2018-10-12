Başkan Özkan gençlerle bir araya geldi

NİĞDE (AA) - Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Niğde Temsilciliğinde gençlerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özkan, "Başkan Gençlerle Buluşuyor" sloganıyla vakıf binasında, TÜGVA üyeleriyle bir araya geldi.

TÜGVA'lı gençlerin Türkiye'deki gençleri değil, ümmetin gençlerini de ayağa kaldıracak büyük bir misyonun temsilcileri oldukları belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde bugüne kadar mümkün olmayan imkanlara sahipsiniz. Ne mutlu ki gençler için her şeyi seferber eden Cumhurbaşkanımız gibi bir liderimiz var. Liderimiz gibi gençliğe verdiğimiz önem ve öncelik bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da devam edecektir. Vizyon hedeflerimize ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine ülkemizi ve şehrimizi taşıyacak gençlerimize her zaman güveniyor, desteklerimizi yanlarında olarak gösteriyoruz. Bu kapsamda şehrimizde hep birlikte var olmanın gayreti içerisinde Türkiye Gençlik Vakfı Niğde temsilciliğinde genç kardeşlerimizle buluştuk."