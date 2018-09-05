Başkan Özkan, çalışmaları yerinde inceledi

NİĞDE (AA) - Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, mahallelerde kurulan hizmet çadırında vatandaşın isteklerini dinlerken mahallenin eksiklerini de yerinde inceliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Özkan, vatandaşla bir araya gelerek onların talep ve şikayetlerini dinliyor. Şehri adım adım gezerek mahallelerin eksiklerini yerinde gören Özkan, verdiği talimatlar sonucunda ihtiyaçların giderilmesini sağlıyor.



Özkan, mahallelerdeki çalışmaları yerinde incelediklerini, hemşehrileriyle bir araya geldiklerini belirterek, kesintisiz hizmet ağı ile gönül belediyeciliği yapmaya devam ettiklerini ifade etti.