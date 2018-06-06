Başkan Özçelik, çalışmaları inceledi

KIRIKKALE (AA) - Karakeçili Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik, alt yapı çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Yeşilevler Mahallesi ve Kırşehir Caddesindeki alt yapı çalışmalarını inceleyen Başkan Özçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun bir süre ve zahmetli çalışmalar sonucu ilçenin alt yapı sorunu olan su ve kanalizasyon şebekelerini yenilediklerini söyledi.

Vatandaşların çalışmalardan dolayı büyük sıkıntı çektiğini ve hepsinin anlayışlı davrandığını belirten Özçelik, şöyle konuştu:

"Her hizmetin bir çilesi oluyor. Şükürler olsun ki bu çalışmaları bitirdik. Şimdi sıra yollara geldi. İlçemizdeki ara yolların büyük bir kısmını kilit parke döşemesi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Asfaltlama çalışmalarına da Kırşehir Caddesi ile başladık. İlçemizin ana caddeleri olan Vilayet, Şehit Volkan Pilavcı ve Şehit Alpaslan Yazıcı caddelerini de sıcak asfalt yaparak ilçemizin yol sorununu çözüme kavuşturmak istiyoruz."