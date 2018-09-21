Başkan Özaltun'dan vatandaşlara aşure ikramı

KONYA (AA) - Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, cuma namazı sonrasında vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Merkez Çarşı Camisi önünde vatandaşlara aşure dağıtan Özaltun'a, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir ve meclis üyeleri eşlik etti.

Dağıtımın ardından vatandaşlarla sohbet eden Belediye Özaltun, "Ümit ederim ki, bu mübarek cuma günü, zor günler geçirdiğimiz, fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Cumalar bereket ve kurtuluş günüdür.." ifadesini kullandı.



