Başkan Özaltun'dan hastalara Kur'an-ı Kerim ve seccade

KONYA (AA) - Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir Devlet Hastanesi’nde yatarak tedavi gören hastaları Regaib Kandili münasebetiyle ziyaret ederek, kandillerini tebrik etti.

Hasta ve hasta yakınlarına "geçmiş olsun" dileklerini de ileten Başkan Özaltun, Kur’an-ı Kerim ve seccade hediye etti.

Özaltun, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, bu mübarek gecede hasta yatağında dua bekleyen hastaları hep birlikte ziyaret ettiklerini söyledi.

Kendilerine hediyelerin en güzeli olan Kur'an-ı Kerim ve seccade hediye ettiklerini ifade eden Özaltun, "Kandillerini tebrik ederek, Rabbimizden acil şifalar diledik. Bizler için de dua etmelerini istedik. Bu münasebetle, ilçemizdeki, ilimizdeki, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm Müslüman kardeşlerimizin kandilini tebrik ediyoruz. Tüm dünyada yaşayan mazlum kardeşlerimizin de Allah’ım yar ve yardımcısı olsun."



