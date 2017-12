Başkan Özaltun'dan AK Parti'ye ziyaret

KONYA (AA) - Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, AK Parti Beyşehir ilçe teşkilatını ziyaret etti.

Başkan Özaltun, ziyarette, bir süre önce yapılan genel kurulda ilçe başkanlığına yeniden seçilen AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Mustafa Şenol ile yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

AK Parti ilçe yönetiminin bundan sonra da ilçeye ve ülkeye hayırlı hizmetlerde bulunacağını vurgulayan Özaltun, "Bizim teşkilatlarımız seçimden seçime değil, her zaman milletin yanında yer alan teşkilatlardır. Bu yüzden her seçim döneminde oylarımızı kat be kat arttırarak yolumuza, hedeflerimize." dedi.

2023 vizyonuna doğru hızla ilerlediklerini belirten Özaltun, şöyle konuştu:

"Bu anlamda delegelerimiz tarafından yeniden teveccüh gösterilerek ilçe başkanlığı görevine getirilen Mustafa Şenol bey ve beraberindeki yeni yönetimi oluşturan ekibine başarılar diliyorum. İnsan odaklı çalışma gerçekleştiren partimizin önemli ayaklarından biri olan ilçe teşkilatımızla birlikte, bundan sonra da partimiz adına vatandaşlarımıza en iyi hizmeti nasıl sunabiliriz bunun çabası ve gayreti içinde olacağız."

AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Özaltun'a belediye olarak yürüttüğü başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.