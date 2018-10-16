Başkan Özaltun, yeşil alan çalışmalarını inceledi

KONYA (AA) - Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, ilçede devam eden yeşil alan çalışmalarını inceledi.

Ali Akkanat Bulvarı, Prof.Dr.Yılmaz Muslu ve Mevlana caddelerindeki orta refüjlerde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Özaltun, yaklaşan kış mevsimi öncesi ilçeye en iyi hizmeti verebilmek için tüm birimleriyle sahada olduklarını söyledi.

Beyşehir’in bu yıl adeta şantiye haline dönüştüğünü vurgulayan Özaltun, şunları kaydetti:

"Beyşehir gerek belediye gerekse devlet yatırımları yönünden adeta altın dönemini yaşadı. Bu süreç devam edecek. Ayrıca Konya Büyükşehir Belediyesi yatırımları da bu dönemde hız kesmeden devam etti. Belediye olarak da örnek caddenin orta refüjlerin yeşil bir görünüme kavuşturulması için çalışıyoruz."