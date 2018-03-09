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Başkan Özaltun, taksici esnafıyla buluştu

KONYA (AA) - Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, ilçe merkezinde faaliyet gösteren taksici esnafıyla bir araya geldi. Başkan Özaltun, kendisine eşlik eden belediye meclis üyeleri ve AK Parti Beyşehir İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu üyeleri...

09 Mart 2018 Cuma 10:01
Başkan Özaltun, taksici esnafıyla buluştu
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KONYA (AA) - Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, ilçe merkezinde faaliyet gösteren taksici esnafıyla bir araya geldi.

Başkan Özaltun, kendisine eşlik eden belediye meclis üyeleri ve AK Parti Beyşehir İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte çarşı merkezinde bulunan Anıt Taksi Durağı’nı ziyaret etti.

Burada taksicilik yapan esnafla sohbet eden ve taleplerini dinlemek için kendilerini ziyaret ettiklerini vurgulayan Özaltun, yıllardır Beyşehirli hemşehrilerine taksicilik meslek iş kolunda hizmet eden Anıt alanındaki taksi durağını ziyaret ettiklerini söyledi.

Taksicilerin yeni Devlet Hastanesinin yanında bir taksi durağı talebinde bulunduklarını belirten Özaltun, "Onların bu isteğini geri çevirmeyerek hemen yapımı için harekete geçtik. Taksici esnafımıza şimdiden hayırlı olsun. Beyşehir’ede farklı iş kollarında faaliyet gösteren esnaflarımızı ziyaret etmeye, onlarla hasbihal etmeye ve taleplerini dinlemeye bundan sonra da devam edeceğiz. Biz Belediye olarak her daim vatandaşımızın, esnafımızın yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Belediye BaşkanıBeyşehir BelediyesiMurat ÖzaltunTaksici EsnafZiyaret
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