Başkan Özaltun esnaf gezileri

KONYA (AA) - Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, esnafı ziyaret etti.

Özaltun, birim müdürleriyle ilçe esnafına ziyaretler yaparak, belediye hizmetleri konusundaki görüş ve önerilerini dinledi.

Ziyaretleri sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Özaltun, Beyşehir Belediyesi olarak ilçenin farklı noktalarında birçok farklı hizmeti gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Birim müdürlerimizi yanımıza alarak esnaf ziyaretleri gerçekleştirdik. Belediye çalışmalarıyla alakalı düşünce, önerilerini almaya çalıştık. Hizmetlerden toplumun her kesiminin memnun olduğunu gözlemledik. Bu da bizi daha çok hizmet yapma adına kamçılıyor."

Bu arada, ziyaretlerin bir bölümüne Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir de katıldı.