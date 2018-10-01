Başkan Özaltun Beyşehirli annelerle buluştu

KONYA (AA) - Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, "Sabah Buluşmaları" kapsamında sosyal medya aracılığıyla bir araya gelip, ilçede toplum yararına çeşitli faaliyetler yürüten Beyşehirli annelerle buluştu.

Beytepe Mahallesi'ndeki bir kafede düzenlenen toplantıda Başkanı Özaltun, annelerden gelen talepleri dinledi.

Burada konuşan Özaltun, ilçe için yeni projeler üretmeye devam ettiklerini söyledi.

Hiçbir mazeret üretmeden Beyşehir'e hizmet vermeye çalıştıklarını ifade eden Özaltun, şunları kaydetti:

"Hizmet alanımız çok genişledi. Köylerin mahalle olmasıyla birlikte mahalle sayımız arttı. Buralara hizmet götürmek kolay değil. Hayal denilen birçok hizmeti ilçemizle buluşturduk. Belediye borç içerisinde iken bizler kaynak üreterek,hasta konuk evini kültür merkezini yaptık. Son olarak iki yeni modern çocuk parkını tamamlayarak çocuklarımızın ve ailelerimizin hizmetine sunduk. Bunların hepsi para ile olan işler. Hayal denen doğalgaz geldi. Aynı iştahla çalışmaya devam edeceğiz."

