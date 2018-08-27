Başkan Özaltun, belediye personeliyle bayramlaştı

KONYA (AA) - Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir Belediyesi personeli ile bayramlaştı.

Özaltun, kendisine eşlik eden Belediye Başkan Yardımcısı Halim Gümüşel ve Beyşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Nail Özkan ile Beyşehir Belediyesi hizmet binasında görev yapan Belediye personeli ile bayramlaştı.

Hizmet binasındaki tüm birimleri gezen Özaltun, birim müdürleri ve personelle tek tek tokalaşarak geçmiş Kurban Bayramlarını kutladı, çalışmalarında başarılar diledi.

Özaltun, şunları kaydetti:

"İnsanların dargınlık ve kırgınlıkları bir kenara bırakarak birbirine yaklaştığı, insan ilişkilerinin güçlendiği, yoksulların gözetildiği, komşuların ve akrabaların unutulmadığı bayramlar, insanı insan yapan değerlerin yaşatılarak dostluk ve kardeşliğin gelişmesine, yardımlaşma ve dayanışma duygusunun toplumda yerleşip güçlenmesine vesile olmuştur. Biz bu yola sizlerle birlikte çıktık. Aynı yolda, aynı hedefe sizlerle beraber yürümekten çok memnunum."



