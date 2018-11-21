Başkan Öntaş kadınlarla buluştu

ANKARA (AA) - Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, bir grup kadını makamında kabul ederek isteklerini dinledi.

Öntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede sosyal belediyeciliğe önem vererek çalışmalarda bulunduklarını söyledi.

Bu anlamda da kadınları makamında kabul ederek onların isteklerini ve taleplerini aldığını belirten Öntaş, "Sosyal belediyecilik ilkeleri kapsamında, kadınlarımıza hem yol gösterici hem de eğitici programlar düzenlerken, bu anlamda da kadınlarımızı istihdama yöneltmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Belediye başkanı olarak hiç kimseyi kabul etmeme gibi bir lükslerinin olmadığını vurgulayan Öntaş, şunları kaydetti:

"Diğer odada da belediye başkan yardımcım Gökhan Arıcı bey bir başka grubu, muhtarlarımızı dinliyor. Kadınlarımızın isteklerini aldık. Onlara yardımcı olacağız. Ayrıca tüm muhtarlarımızla zaman zaman bir araya gelerek, istişarelerde bulunduk ve bulunmaya da devam ediyoruz.

Nallıhan ilçemizde asfaltsız mahalle yolumuz kalmadı. Çok sayıda muhtarımız bu anlamda bize teşekküre gelmişler. Gelmişken sıkıntısı olanlar da durumu bize iletiyorlar ve çözüm arayışımız, sorunun çözümü için çalışmamız sürüyor."