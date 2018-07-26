Başkan Oğuz'un mahalle ziyaretleri

KONYA (AA) - Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

Arıkören Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Oğuz, mahalle halkıyla sohbet edip istekleri ve şikayetlerini dinledi.

Oğuz, ziyarette mahalle halkına Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Arıkören Mahallesi'nde kısa sürede büyük işler yaptıklarını ifade eden Oğuz, şunları kaydetti:

"Burası belde iken mahalle oldu. Belde belediyesi bütçesiyle yapılamayacak olan işler 4 yıl gibi bir sürede yapılmış oldu. Tüm mahallenin kanalizasyonu yapıldı, su şebekesi yenilendi. Bugün itibarıyla asfalt işimiz de bitti. Halı saha ve parklar yapıldı. Hizmetlerimiz devam edecek."

