Başkan Oğuz'un, mahalle ziyaretleri

KONYA (AA) - Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, Çumra’nın Avdul Mahallesini ziyaret etti.

Oğuz, ziyaret sırasında vatandaşlarla sohbet etti, yapılan yatırımları inceledi.

Oğuz’a Avdul Mahallesi ziyaretine AK Parti Çumra İlçe Başkanı Ufuk Yağcılar da eşlik etti.

Büyükşehir Yasası'ndan sonra köyden mahalleye dönüşen mahallelerden olan Avdul Mahallesi'nde olduklarını belirten Oğuz, şöyle konuştu:

"1920’lerde Deli Osman adlı büyüğümüz yaşadığı köydeyiz. Bu büyüğümüz, Konya’da kervan ve kervansaraylar arasında postacılık yapar ve aynı zamanda Konya’daki içme sularının büyük bir kısmını tespit eder. Bu büyüğümüzün yaşadığı köydeyiz ve onun torunlarıyla beraberiz. Bu köyde Büyükşehir Yasasıyla hem ana yolların hem parklarının, halı saha ve mahalle yollarının yapılması onları da bizleri de memnun ediyor."