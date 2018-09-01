Başkan Oğuz'dan mahalle ziyaretleri

KONYA (AA) - Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, Bardakçı Mahallesi'nde yeni yapılan pazar yerini gezdi.

Oğuz, ziyarette, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, yürütülen çalışmaları anlatarak, vatandaşların isteklerini dinledi.

Oğuz, ziyarette yaptığı konuşmada, göreve geldiğinde mahalleye bir pazar yeri yapma sözü verdiğini hatırlattı.

Bu sözün yerine getirildiğini ve pazar yerinin hizmet vermeye başladığını ifade eden Oğuz, "Söz verdiysek yerine getiririz. İnşallah güzel hizmetlerimiz devam edecek. İnsanlarımız her şeyin en iyisine layık." dedi.



