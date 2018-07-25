Başkan Oğuz kırsal mahalleleri ziyaret etti

KONYA (AA) - Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, İçeriçumra ve Tahtalı mahallelerini ziyaret etti.

Oğuz, İçeriçumra ve Tahtalı'da mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Mahallelerde sıcak ilgiyle karşılanan Oğuz, Tahtalı Mahalle Konağı'nda yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile ilçe merkezine 60 kilometre mesafedeki en uzak mahalleye hizmet götürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Gerek Büyükşehir Belediyemizin mahalle içerisindeki park çalışması ve 20 yıllık su sorununun çözülmüş olması, mahallemizin içerisindeki tüm yolların asfaltlanması ve belediye bütçesinden yaptırdığımız Mahalle Konağı inşaatının devam ediyor olması bunun göstergesi. Mahallemizin tarihi 1200’lü yıllara dayanmaktadır. İnşallah hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu çalışmalarımızda bizlere destek veren il teşkilatımıza, önceki ve yeni milletvekillerimize, ilçe teşkilatımıza teşekkür ediyorum. 53 Mahallemiz var, her yerde çalışmalarımız devam ediyor, etmeye de devam edecek."