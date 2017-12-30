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Başkan Oğuz, belediye hizmetlerini anlattı

SİVAS (AA) - Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, görevi süresince ilçede yapılan hizmetleri anlattı.Oğuz, Hanımlar Evi'nde, AK Parti İlçe Teşkilatı üyeleri ile belediye çalışanlarının katıldığı toplantıda, 2014-2017...

30 Aralık 2017 Cumartesi 15:30
Başkan Oğuz, belediye hizmetlerini anlattı
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SİVAS (AA) - Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, görevi süresince ilçede yapılan hizmetleri anlattı.

Oğuz, Hanımlar Evi'nde, AK Parti İlçe Teşkilatı üyeleri ile belediye çalışanlarının katıldığı toplantıda, 2014-2017 yılları arasında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Görevde bulunduğu süre içerisinde 495 bin 313 metrekare asfalt, 222 bin 398 metrekare kilit parke, 33 bin 59 metrekare bordür, 9 bin 680 metre kanalizasyon ve 2 bin 595 metre içme suyu şebeke hattı yaptıklarını aktaran Oğuz, "2014'den bu yana 41 park, gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durması amacıyla 14 halı saha yaptık." dedi.

En çok hibe alan ilçeler arasında ilk sırada yer aldıklarını dile getiren Oğuz, hizmet için en çok araç alan belediye olduklarını da söyledi.

Oğuz, 2018 yılında yapılacak çalışmalara da değinerek, şunları kaydetti:

"İsale hattı ve arıtma, su şebekesi, kanalizasyon şebekesi, yağmur suyu hattı ve bunların akabinde de yol ve kaldırımlar. Tamamlanması 3 yıl düşünülen bu çalışma, ihaleyi alan firma yetkilileriyle yaptığımız görüşmeler sonunda, Allah’ın izniyle 2 yılda bitecek. Kent meydanı, Cemel Beldesi ile Şarkışla arasında yapılan yeni yol üzerinde yürüyüş ve bisiklet yolu, ambulans yolu, dükkanlar, mesire alanı ve yeni bir belediye binası yapacağız."

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