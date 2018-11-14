Başkan Oğuz, belediye çalışanlarıyla yemekte buluştu

SİVAS (AA) - Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Şarkışla Belediyesi'nde Toplum Yararına Çalışma Program (TYP) kapsamında park, bahçe ve temizlik işlerinde çalışan personeliyle veda yemeğinde buluştu.

Belediye binasında yemekte bir araya gelen Oğuz ve çalışanlar bir süre sohbet etti.

Oğuz, burada yaptığı konuşmada, çalışanlara Şarkışla Belediyesi'ne ve ilçeye verdikleri hizmetten dolayı teşekkür etti.

Çalışanların mesai mefhumu gözetmeksizin hizmet vermeye çalıştığını aktaran Oğuz, toplum yararına çalışan personelin mesaileri esnasında bazen camilerde, bazen okullarda da çalışarak toplum yararına önemli hizmetler verdiğini aktardı.

Yemeğin sonunda Oğuz ve çalışanlar vedalaştı.



